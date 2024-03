Ascoli, contestazione degli ultras: «Siamo stufi di questa società inadeguata!» (FOTO)

Clima pesante ad Ascoli. Il gruppo Ultras 1898 han pubblicato un comunicato sulla propria pagina in seguito alla deludente stagione da parte della formazione bianconera:

“Siamo stufi di questa società inadeguata!

Assenti allo stadio, assenti in conferenza stampa e in città, trincerati dietro prestanome costretti a portare la croce per i propri padrini.

Distanti anni luce dai tifosi che si rovinano le domeniche cercando di trovare una soluzione alla situazione, mentre invece ufficialmente non si conoscono mosse e valutazioni del caso.

Vorremmo avere torto ma l’ impressione è quella di una inconsistenza di fondo e di chi rifugge dalle proprie responsabilità.

Tranquilli, mettetevi l’anima in pace: da noi non sarete assolti!”