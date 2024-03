Cittadella, Marchetti sul ritiro: «Serve altro per uscire dal nostro momento difficile»

Dopo un sorprendente girone d’andata, il Cittadella sta vivendo un momento di crisi a seguito delle otto sconfitte consecutive. Ai microfoni di Trivenetogoal.it il direttore generale Stefano Marchetti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Non mi voglio ripetere. Purtroppo non mi piace dire solite cose e banali, il momento è molto difficile e bisogna essere corretti. Si sta cercando in tutti i modi per venirne fuori. Ci dobbiamo mettere del nostro, male che dovesse andare col Pisa dovevamo pareggiare. Il Cittadella mi è piaciuto di più a Venezia rispetto all’ultimo match, purtroppo siamo riusciti a fare l’ennesimo disastro su una punizione che però è inesistente. Sono stanco, la partita è stata brutta. Non ho visto un grande Pisa, portiamo a casa l’ennesima bastonata.

Un ritiro? Siamo insieme tutti i giorni, siamo questi, dobbiamo venirne fuori in un altro modo. Non riusciamo a dare continuità, nella stessa partita giochiamo due partite. Non si molla, cerchiamo di portare a casa questa salvezza. Abbiamo tanti infortunati, Pavan, Negro, Baldini, Vita. La differenza la fanno quelli che vanno in campo, bisogna fare più che parlare».