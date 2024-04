Anima Premier. Gardini: «Nella considerazione della proprietà, Palermo è subito sotto Manchester»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’inaugurazione del Palermo FCA e riporta le parole dei protagonisti.

Giovanni Gardini, l’ad rosanero, ha ribadito: «Nella considerazione della proprietà, Palermo è subito sotto Manchester. In questi due anni la risposta della città in termini di presenze, abbonamenti e marketing, è stata al di sopra delle aspettative. Il nostro viaggio sarà a tappe, dobbiamo capire e farci capire, migliorarci ogni giorno, seguire principi precisi e programmare. Il centro in futuro sicuramente porterà anche punti alla squadra permettendo di lavorare con maggiore criterio e professionalità. Il mercato? Di certo non siamo un club che deve vendere per trovare le risorse. La prima di Mignani? Siamo convalescenti, è stato un punto di partenza ma l’atteggiamento mi è piaciuto».