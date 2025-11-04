Angelozzi: «Frosinone tra le migliori della Serie B. Senza Stirpe, questa squadra non esisterebbe»

FROSINONE – L’ex direttore del Frosinone e attuale dirigente sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, è intervenuto nel corso della trasmissione Frosinone a Colazione, condotta da Nicola Compagnone e in onda su Radio Day. L’esperto dirigente ha commentato il momento della formazione giallazzurra, elogiando il lavoro del club e dell’allenatore Massimiliano Alvini.

«Il Frosinone – ha dichiarato Angelozzi a Radio Day – è una delle migliori squadre del campionato di Serie B. Non partiva tra le favorite per l’alta classifica, ma conosco bene i ragazzi: sono meravigliosi e faranno un grande campionato. L’anno scorso non è andata bene, ci sono stati tanti problemi, ma per fortuna è arrivata la salvezza».

Angelozzi ha poi speso parole di grande affetto per il presidente Maurizio Stirpe, con cui condivide un lungo rapporto professionale e umano:

«Senza Stirpe non ci sarebbe questo Frosinone. Bisogna tenerlo stretto, perché nessuno ama questa società quanto lui. Lo conosco da venticinque anni e c’è una grande amicizia e stima reciproca. È davvero l’anima del club».

Parole di stima anche per Alvini, allenatore del Frosinone, che secondo l’ex direttore giallazzurro ha saputo trovare il contesto ideale per rilanciarsi:

«È un tecnico preparato e passionale. Ha saputo entrare nella testa dei giocatori e sta facendo un ottimo lavoro. Gli auguro il meglio».

Chiusura con una battuta sul futuro:

«Magari l’anno prossimo ci rivediamo in altre categorie – ha sorriso Angelozzi –. Io salvo il Cagliari e voi provate ad andare in Serie A. Sarebbe davvero bello».