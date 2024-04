Amauri: «Tornare a Palermo è sempre un’emozione. Mio figlio in rosanero? Chissà»

Tra le leggende del Palermo presenti all’inaugurazione del centro sportivo di Torretta era presente anche Amauri. TuttoMercatoWeb.com ha pubblicato un estratto dell’intervista rilasciata dall’ex rosanero alla rubrica “A tu per tu”, le cui dichiarazioni integrali usciranno a mezzanotte:

«Mancavo da undici anni, tornare a Palermo è sempre un’emozione. Peccato per l’assenza di Miccoli, ma non mancherà tempo e magari torneremo insieme. E chissà che la storia di Amauri non continui proprio in rosanero. Juventus? Potrò raccontare ai miei nipoti di aver vestito la maglia bianconera insieme a dei campioni come Del Piero e di aver contribuito allo Scudetto della rinascita».