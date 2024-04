Paura in spiaggia: giocatori del Crotone aggrediti a bastonate. La ricostruzione

Momenti di paura a Crotone in spiaggia nella giornata di ieri, nei pressi di Capo Colonna. Come riporta Lagazzettadelsud.it otto giocatori della squadra rossoblu, in compagnia delle compagne, sarebbero stati minacciati e aggrediti da una ventina di tifosi, armati di spranghe e bastoni. sarebbero stati colpiti, mentre altri sarebbero riusciti a dileguarsi in tempo. Probabilmente gli aggressori sarebbero tifosi del Crotone, i quali avrebbero messo nel mirino i propri beniamini per via degli ultimi risultati in campionato.

