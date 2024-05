Corriere Adriatico: “Mignani: «Ora il Palermo vuole reagire»”

L’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sul Palermo e sulle parole di Mignani rilasciate ieri in conferenza stampa.

«Questa con l’ Ascoli non sarà per noi un partita da dentro o fuori» ha parlato così il tecnico del Palermo Michele Mignani. «Questa partita infatti non determina l’esito finale del campionato anche se è importante per la classifica. Il nostro compito è quello di riguadagnare la fiducia in noi stessi e riconquistare La tifoseria, ovvero tutto ciò che abbiamo perso nelle ultime partite».

Mignani è però ottimista. «Posso dire che questo per me è uno dei momenti più belli del campionato perché preferisco disputare queste partite vere. È ovvio che siamo consapevoli che qualcosa abbiamo sbagliato, del resto le cose non sono andate come

avrebbero dovuto. Ma in questa gara è nelle prossime dovremo avere la voglia di far bene e provare a risolvere i problemi che abbiamo avuto.

Sicuramente siamo consapevoli che qualcosa non ci riesce bene, per questo dobbiamo tirare fuori il carattere e uscirne. Indubbiamente questo è l’unico modo che conosco per reagire alle brutte situazioni, non contano più le parole ma contano i fatti. Possiamo farlo solo tirando fuori il carattere che questa squadra ha. Indubbiamente qualcosa non ha funzionato per il verso giusto perché fino alla partita con il Parma la squadra era apparsa in crescita. In queste ultime gare ha invece faticato ad avere una reazione, probabilmente è un problema di concentrazione e di testa. Se non avessi fiducia in questi ragazzi e nelle qualità del gruppo non sarei restato qui».La formazione? «Gli stessi giocatori a disposizione che avevo prima del match con lo Spezia, non ci sarà di Mariano perché non è ancora in condizione. Per

quanto riguarda la formazione farò le scelte che riterrò più opportune»