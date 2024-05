Palermo, giovane aggredito dal branco: gli chiedono l’ora, poi lo picchiano senza motivo

Un ventenne è stato aggredito da sei coetanei all’una di notte in via Quintino Sella a Palermo. Lo hanno preso a calci e pugni dopo che, pare, il branco si sarebbe avvicinato alla vittima e gli avrebbe chiesto semplicemente: “Che ora è?”. Poi l’aggressione, senza un motivo sensato. A soccorrere il ventenne è stata prima una pattuglia dei vigili, che ha contattato poi i carabinieri e sul posto è anche intervenuta la polizia. Le indagini sono in corso per cercare di risalire ai responsabili del gesto. Il giovane intanto è stato portato a Villa Sofia, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

