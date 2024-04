Amauri: «Grazie Palermo, mi ha cambiato la vita e io ne sarò riconoscente» (FOTO)

Attraverso un lungo post su Instagram, Amauri ha voluto ringraziare la città di Palermo e la società rosanero per il weekend vissuto sul capoluogo siciliana in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo di Torretta:

«Mi verrebbero da dire tantissime cose ma posso riassumere con un.. GRAZIE! È difficile spiegare il rapporto con questa città con questa squadra, con questa maglia. Ho girato tanto, ora vivo lontano, eppure anche solo sentire la parola Palermo mi provoca ancora emozioni. Palermo è stata una tappa fondamentale della mia carriera. Palermo mi ha cambiato la vita e io ne sarò riconoscente a vita. Questi giorni sono stati meglio di come avevo sognato il mio ritorno qui. Far vivere a mio figlio le emozioni che per anni gli ho raccontato.. è stato magico. Quindi Grazie di cuore alla società @palermofficial. Grazie di cuore alla gente di Palermo. Grazie Palermo».