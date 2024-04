Cremonese, Tsadjout: «In queste ultime sei partite può succedere di tutto»

L’attaccante della Cremonese, Frank Tsadjout, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “La Provincia”. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riprese da Calciocremonese.it:

«Sapevamo quanto fosse delicata la gara contro il Bari visto che venivamo da due sconfitte in cui non eravamo riusciti a portare a casa quello che avremmo meritato per le prestazioni offerte. La squadra in settimana ha fatto vedere di aver voglia di reagire e la prestazione del San Nicola è stata la prova. Adesso dobbiamo continuare così, cercando di vincere il più possibile in queste ultime sei partite. Può succedere di tutto. Dobbiamo concentrarci solo su quello che possiamo fare noi e l’obiettivo deve essere affrontare queste ultime sei partite con quell’idea di andare a vincere sempre. Facendo così sicuramente avremo le nostre buone chances per raggiungere la meta che ci siamo prefissati».