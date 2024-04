Per motivi personali Fabrizio Miccoli non ha partecipato alla storica inaugurazione del Palermo CFA. L’ex numero 10 rosanero, però, ha voluto comunque ringraziare la società siciliana scherzando su un video in cui i tifosi palermitani sventolano una sua bandiera: «Ero assente ma presente. Grazie Palermo, ci vedremo presto».

