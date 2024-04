Amauri: «Emozionante tornare al Barbera. Il gol contro la Fiorentina il mio preferito»

Amauri ha partecipato alla storica inaugurazione del Palermo CFA. L’ex attaccante rosanero ha parlato al TGS per esternare le sue emozioni vissute in quest’ultimo weekend:

«Venerdì ho trovato un clima bellissimo, e come al solito mi hanno accolto benissimo come al solito. Poi è stato emozionante tornare a vedere una partita al “Barbera”, erano anni che mancavo e i tifosi mi hanno acclamato molto. Il calcio non mi manca nonostante non giochi da sette anni, ma grazie all’affetto dei tifosi sabato si è accesa qualcosa. Siamo stati bene tra ex compagni, ci siamo sentiti davvero a casa. Ci prendiamo in giro, poi ho rivisto mio fratello Simplicio. Contro la Fiorentina il mio gol preferito, è quello che mi ricordano più spesso, anche perchè quel 3-2 è stato importante. Lo ricordo con molto affetto, da lì il mio nome è venuto fuori e poi è successo quello che è successo nella mia carriera».