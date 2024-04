Tesser: «La rosa del Palermo non è dello stesso livello del Parma, del Como o della Cremonese»

Il tecnico Attilio Tesser ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvPlay.it, facendo il punto della situazione del campionato di Serie B. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Il Palermo? Sicuramente il nuovo centro sportivo aiuta, dà un senso di appartenenza. Mignani è un allenatore che stimo e che sono contento che è tornato in pista. Corini, ad ogni modo, è un collega che apprezzo. I rosanero hanno una buona rosa, però non dello stesso livello del Parma, del Como o della Cremonese. Per il secondo posto vedo favorita proprio la Cremonese. Il Parma me lo aspettavo performante, era forte già l’anno scorso. La rosa è composta da calciatori forti, giovani e alcuni con esperienza anche in A. La sorpresa? Mi viene facile dire il Catanzaro, da neopromossa sta facendo benissimo. Sto seguendo il campionato con grande passione, un campionato difficile e molto equilibrato».