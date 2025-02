Ag. Morutan: «Il Pisa ha un monte ingaggi da Serie A»

Giovanni Becali, agente di Olimpiu Morutan, Adrian Rus e Marius Marin, ha parlato in un’intervista rilasciata all’edizione pisana de Il Tirreno, soffermandosi sul momento positivo del Pisa e sul futuro dei suoi assistiti. L’agente ha elogiato la crescita della squadra sotto la guida di Filippo Inzaghi, sottolineando il contributo dei tre giocatori rumeni e il ritrovato feeling con il gol di Morutan, tornato a segnare dopo quasi un anno.

«Siamo tutti contenti per Morutan. Ha segnato dopo quasi un anno, è incredibile. Si sta riprendendo e arriverà alla sua forma migliore. La squadra sta vincendo, ha 7 punti di vantaggio sullo Spezia ma deve continuare su questa strada. Olimpiu è benvoluto da tutto l’ambiente e vuole ripagare affetto e vicinanza nel miglior modo possibile. Sono stati mesi difficili, ma è stato aspettato ed è davvero una soddisfazione rivederlo decisivo in un match. Marin sta giocando molto bene e anche Rus sta facendo la sua parte, sono 3 ragazzi che danno tanto alla squadra e stanno crescendo assieme al gruppo. Inzaghi ha saputo dedicarsi all’interesse della squadra e sta lavorando bene assieme a Corrado e Knaster. Spero portino il Pisa in Serie A, si vede che il mister sa coltivare calciatori e farli sentire importanti. Ha messo d’accordo tutti. Il club ha alzato anche gli stipendi: prima erano da metà classifica, ora hanno un monte ingaggi da Serie A. Futuro dei miei assistiti in caso di promozione? Marin e Rus hanno un anno di contratto e Morutan può essere riscattato definitivamente. Ora conta solo centrare l’obiettivo, poi ci siederemo al tavolo. Il riscatto di Olimpiu dipende da come giocherà: facesse altri 3-4 gol, credo il Pisa lo riscatterebbe. Il ragazzo è umile e si sta facendo voler bene da tutti, anche dai tifosi».