Abramovich torna nel calcio? L’oligarca russo punta un club di Serie B

Come riportato dal giornalista Francesco Di Pasquale, Abramovich, dopo la cessione del Chelsea, starebbe pensando ad un ritorno nel mondo del calcio.

In settimana, infatti, pare sia arrivata un’offerta per la Salernitana da parte di persone molto vicine all’oligarca russo. Il club è valutato circa 12 milioni di sterline, ma bisognerebbe poi capire quale fondo investirebbe visto che non è possibile per aziende russe investire sul mercato europeo.