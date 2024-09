Sampdoria, ag, Bjorkman: «In Italia non era seguito solo dai blucerchiati»

La redazione di Sampdorianews.net ha intervistato Gaetano Montalbano, agente del classe 2007 Robin Bjorkman acquistato in questa sessione estiva di mercato dai blucerchiati.

«Al termine della scorsa stagione il ragazzo è stato attenzionato da diversi club, italiani e non solo. Lo scouting della Sampdoria lo ha seguito, ci ha contattati e ha organizzato una settimana in Italia per farlo allenare con la Primavera. I blucerchiati hanno deciso di prenderlo dopo che lo scouting lo aveva visionato in video, live in Svezia e una settimana in Italia, nella quale il ragazzo ha avuto un buon feeling con l’ambiente.

Sul mercato da chi era conteso? Era seguito da un club olandese e una formazione portoghese, in Italia non era seguito soltanto dalla Sampdoria. Dal calcio italiano può acquisire maggiore rigore tattico e beneficiare dal lavoro di campo, nonostante tutto il nostro calcio è ancora avanti da questi punti di vista. Da parte sua il ragazzo può portare sana positività all’interno di un buon contesto».