Salernitana: presentato ricorso per la squalifica di quattro giornate a Kallon

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, la Salernitana ha presentato ricorso per la squalifica di quattro giornate inflitta a Yayah Kallon. Il calciatore, espulso nel finale della gara con la Sampdoria, ha reagito al cartellino avendo un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro.

I legali della Salernitana hanno depositato alla Corte Sportiva d’Appello il ricorso per la squalifica, con l’obiettivo di ridurre lo stop di una giornata per averlo a disposizione per la sfida con il Catanzaro.