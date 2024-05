Abodi: «Nuovo decreto sportivo? Nessun danno alle italiane in Europa»

Andrea Abodi, ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il Ministro per lo sport ha annunciato come il consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto sportivo che introduce una “commissione indipendente per il controllo economico-finanziario” dei club sportivi professionistici di calcio e basket.

«Il provvedimento è composto da 6 articoli” ha specificato Abodi, “La nuova Authority è disciplinata dall’articolo 2, mentre l’articolo 1 riguarda le elezioni dei presidenti federali che hanno già espletato il terzo mandato. Non c’è nessun pericolo per l’autonomia dello sport. La commissione farà valutazioni obiettive, le federazioni prenderanno le decisioni. Danno alle italiane in europa? Non ci sono norme in contrasto, esse prevedono precisi criteri. La commissione consegnerà le sue valutazioni alle federazioni che si occuperanno delle iscrizioni ai vari campionato».