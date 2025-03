Viali presenta Sassuolo-Reggiana: «Io il primo a mettermi in discussione. Vogliamo vincere per i tifosi»

La Reggiana di Viali si appresta ad affrontare un derby decisivo in campo del Sassuolo di Grosso. Il tecnico granata si è espresso nella consueta conferenza stampa pre-match:

«Sampirisi? Ha preso un colpo nell’ultimo allenamento della scorsa settimana. Speravamo di poterlo recuperare, ma anche se non è nulla di grave, per il Sassuolo non riuscirà a recuperare. Sono stati giorni produttivi quelle della sosta. I primi sono stati utili per ripulirci dalle scorie della gara contro la Sampdoria, soprattutto perché arriviamo da un periodo dove abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Dobbiamo trovare un equilibrio nuovo in questa fase finale della stagione. Quando arriva un’ennesima delusione, io compreso, si deve trovare il modo di digerirla. Nella sofferenza spesso si reagisce di pancia ed è naturale che accadono cose del genere. Nell’ultimo periodo è stato raccolto meno del previsto. L’unica certezza che ho è che l’unico che mi ha messo in discussione sono io stesso. Tifosi? Noi abbiamo una unica responsabilità: fare una grande partita per loro».