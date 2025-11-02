Venezia, Stroppa deluso dopo il ko col Catanzaro: «Sono arrabbiato con la squadra, ma la responsabilità è mia»

Non nasconde la propria amarezza Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Catanzaro, che lascia ancora a zero le vittorie esterne dei lagunari in questo campionato.

«Sono arrabbiato con la squadra – ha dichiarato Stroppa in sala stampa –. Non è la prima volta che succede, ma devo stare zitto perché la responsabilità è mia. Mi prendo tutte le situazioni negative, perché devo essere più bravo a migliorare questa squadra».

Il tecnico ha analizzato l’atteggiamento tattico del Catanzaro e la prestazione dei suoi: «Catanzaro attendista? Qualsiasi strategia avessero adottato sarebbe stato lo stesso per noi. Nel primo tempo hanno aspettato di più, nella ripresa hanno corso di più, ma non abbiamo mai rischiato. Mai subito. Eppure sono qui a commentare una sconfitta, nonostante tutte le occasioni che abbiamo creato».