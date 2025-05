Venezia: priorità alla conferma di Di Francesco. Pecchia alla finestra

Dopo la dolorosa retrocessione in Serie B, il Venezia si prepara a ripartire con rinnovato entusiasmo e l’obiettivo dichiarato di tornare subito nella massima serie. La società lagunare, infatti, vuole dare continuità al progetto iniziato la scorsa estate e punta a farlo ancora con Eusebio Di Francesco in panchina. L’allenatore abruzzese gode della piena fiducia della dirigenza, come confermato anche dal direttore sportivo Filippo Antonelli, che ha sempre parlato di un piano biennale condiviso con il tecnico, indipendentemente dalla categoria.

La stagione in Serie A, nonostante l’amara conclusione, ha mostrato segnali positivi sotto il profilo del gioco e della crescita di diversi giovani, elementi che la società ha molto apprezzato. Proprio per questo motivo – riporta “La Nuova Venezia” – la volontà del club sarebbe quella di ripartire da Di Francesco, considerato l’uomo giusto per guidare la risalita. Tuttavia, nel caso in cui il tecnico decidesse di non proseguire la sua avventura in Laguna, il Venezia avrebbe già pronto un piano B: si tratta di Fabio Pecchia, profilo di grande esperienza e protagonista di recenti promozioni con Cremonese e Parma.