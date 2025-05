Accomando (DAZN): “Anche l’Empoli su Pagliuca. Derby Cesena-Modena per Vivarini”

A pochi giorni dalla conclusione del campionato di Serie B, molte società sono al lavoro per pianificare la prossima stagione: alcune di queste, infatti, sono alla ricerca di un nuovo allenatore per iniziare a porre le basi. Secondo Orazio Accomando, giornalista di DAZN, uno dei tecnici ad essere maggiormente seguiti è Guido Pagliuca, protagonista di una sorprendente stagione sulla panchina della neopromossa Juve Stabia. Il mister dei campani, oltre ad essere seguito dal Monza, piacerebbe anche all’Empoli. In Emilia, invece, è derby tra Cesena e Modena per Vincenzo Vivarini, con i canarini al momento favoriti.

