Venezia-Palermo, inizia la semifinale di ritorno dei playoff LIVE

Il Palermo, per approdare in finale playoff, deve “solo” battere il Venezia con due gol di scarto. L’impresa non sarà facile perché gli arancioneroverdi non sono gli avversari più semplici da affrontare, soprattutto tra le mura amiche del “Penzo” dove hanno solo subito tre sconfitte in stagione, una di queste proprio contro i siciliani, che si imposero 3-0 con la tripletta di Brunori.

Mignani per questa sfida da dentro o fuori cambia un tre elementi e si affida ad una squadra un poi più offensiva rispetto a quella che lunedì è uscita sconfitta dal “Barbera”, con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Pierini. Dal primo minuto in campo ci saranno Pigliacelli per Desplanches, out per infortunio, Di Mariano e Insigne, che prendono il posto di Lund e Gomes. L’ultima dal primo minuto per Di Mariano è data 19 aprile, giorno del match contro il Parma e dell’infortunio che gli costò 19 punti di sutura.

Il Venezia, invece, conferma dieci undicesimi della squadra che si è imposta in terra siciliana. L’unico cambio è Zampano per Andersen, per il resto il modulo è il solito 3-5-2 con Pohjanpalo, capocannoniere del campionato, a guidare l’attacco.

Primo tempo:

Il tabellino

VENEZIA: Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Lella, Busio, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. A disposizione: 12 Bertinato, 23 Grandi, 9 Gytkaer, 13 Modolo, 15 Altare, 18 Jajalo, 19 Bjarkason, 21 Cheryshev, 25 Dembelè, 38 Andersen, 77 Ellertsson, 99 Olivieri. Allenatore: Vanoli.

PALERMO: Pigliacelli, Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Segre, Ranocchia, Lund, Di Mariano; Insigne, Brunori; Soleri. A disposizione: 13 Kanuric, 3 Lund, 4 Gomes, 6 Stulac, 7 Mancuso, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani

Arbitro: Pairetto (Costanzo-Passeri); IV Ufficiale: Marchetti. VAR: Valeri, AVAR: Marini.

NOTE:

MARCATORI: