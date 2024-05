Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Mignani: «Non c’è un motivo per non crederci»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” esprimendosi in merito alla gara contro il Venezia valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di serie B.

Ecco le sue parole:

«Non c’è un motivo per non crederci, questo ho detto ai ragazzi. Lo abbiamo dimostrrato contro la Samp, i ragazzi hanno già vinto qui una partita. Abbiamo bisogno di vincere con due gol di scarto, ci crediamo, ci proveremo mantenendo il giusto equilibrio. Non possiamo risolvere tutto nei primi 5′. Voglia di rivalsa? Noi dobbiamo avere una mentalità vincente e credere di poter arrivare fino in fondo, è questo quello che dobbiamo trasmettere alla squadra al di là di quello che può essere la mia rivalsa, abbiamo tutti voglia di mettere in difficoltà il Venezia»