Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Vanoli: «Dobbiamo vincere con intelligenza e lucidità»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in merito alla gara contro il Palermo valevole per la semifinale di ritorno dei playoff di serie B.

Ecco le sue parole:

«Noi siamo una squadra non capace di tenere un risultato, dobbiamo vincere questa partita con intelligenza e lucidità. Non guardiamo il vantaggio che abbiamo, è minimo. La nostra concentrazione è quella di vincere questa partita. Mettendo Di Mariano, Insigne, Brunori, cercheranno sin dall’inizio di aprire la partita, dobbiamo essere bravi. Dobbiamo fare una grande prestazione. Pierini-Pohjanpalo? Per tanti motivi, tattici, psicologici e anche perché questo mini torneo devi sempre stare attento a tutto. Dobbiamo avere la forza in panchina di osare e cambiare»