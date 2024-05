Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Barone: «Chissà che non possa essere la notte di Brunori»

Il giornalista Sky Sport intervenuto nel pre-gara di Venezia-Palermo si è espresso in merito al match e a Brunori.

Ecco le sue parole:

«Mignani ha trovato questa formula nuova, chissà che non possa essere la notte di Brunori, all’andata in campionato si è sbloccato con 3 gol. Il Palermo ha bisogno del suo capitano, di due gol in più e chissà che Brunori non possa diventare l’uomo della rivincita».