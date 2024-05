Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Marianella: «Il City Group alle proprie squadre non dà quei fondi che i tifosi si aspettano»

Intervenuto negli studi di Sky Sport, nel pre-gara di Venezia-Palermo Massimo Marianella ha commentato la politica City Group.

Ecco le sue parole:

«Quando entri nel mondo City entri in un mondo grande, quello che mi è sempre piaciuto è quello che poi scoprono le tifoserie che magari aspettano di vedere arrivare campioni come Haaland. Il City da un grande supporto alle proprie squadre ma non da quei fondi che si aspettano i tifosi, il City dà un indirizzo e poi te la devi cavare da solo».