Il Palermo questa sera scenderà in campo al “Penzo” per affrontare il Venezia nella gara di ritorno Semifinale Playoff Serie B. Ai rosanero servirà una vittoria con due gol di scarto sugli avversari per passare il turno.

Sui social la carica del club che scrive: “Crediamoci, ragazzi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)