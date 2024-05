Semifinale Playoff Serie B. Venezia-Palermo, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Venezia-Palermo, valevole per il ritorno della semifinale Play Off del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30.

VENEZIA: 1 Joronen, 4 Idzes, 6 Busio, 7 Zampano, 8 Tessmann, 10 Pierini, 20 Pohjanpalo (Cap.), 24 Lella, 27 Candela, 30 Svoboda, 33 Sverko.

A disposizione: 12 Bertinato, 23 Grandi, 9 Gytkaer, 13 Modolo, 15 Altare, 18 Jajalo, 19 Bjarkason, 21 Cheryshev, 25 Dembelè, 38 Andersen, 77 Ellertsson, 99 Olivieri.

Allenatore: Vanoli.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 15 Marconi, 23 Diakité, 27 Soleri.

A disposizione: 13 Kanuric, 3 Lund, 4 Gomes, 6 Stulac, 7 Mancuso, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Pairetto (Nichelino)

AA1: Costanzo (Orvieto)

AA2: Passeri (Gubbio)

IV UFFICIALE: Marchetti (Ostia Lido)

VAR: Valeri (Roma 2)

AVAR: Marini (Roma 1)