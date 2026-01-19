Venezia, in chiusura per Dagasso: Genoa battuto
Il Venezia è molto vicino ad aggiudicarsi un nuovo rinforzo da mettere a disposizione di mister Stroppa. Negli ultimi giorni sembrava tutto fatto per l’arrivo di Matteo Dagasso al Genoa ma adesso, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, nelle ultime ore il Venezia avrebbe effettuato il sorpasso.
I lagunari si stanno dunque avviando per chiudere la trattativa per il centrocampista classe 2004, mettendo sul piatto come contropartita due giocatori: il centrocampista centrale Cheick Condé e l’attaccante Daniel Fila, classe 2002, autore di due reti in 15 presenze in Serie B.