Venezia, in chiusura per Dagasso: Genoa battuto

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Il Venezia è molto vicino ad aggiudicarsi un nuovo rinforzo da mettere a disposizione di mister Stroppa. Negli ultimi giorni sembrava tutto fatto per l’arrivo di Matteo Dagasso al Genoa ma adesso, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, nelle ultime ore il Venezia avrebbe effettuato il sorpasso.

I lagunari si stanno dunque avviando per chiudere la trattativa per il centrocampista classe 2004, mettendo sul piatto come contropartita due giocatori: il centrocampista centrale Cheick Condé e l’attaccante Daniel Fila, classe 2002, autore di due reti in 15 presenze in Serie B.

 

Ultimissime

Lo Spezia nella storia del Palermo: contro i liguri il gol più veloce dei rosanero e quello più tardivo di sempre

Manfredi Esposito Gennaio 19, 2026

Palermo, riprende la preparazione in vista del Modena: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Nicolini: «Brunori alla Samp con il freno a mano tirato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Venezia, in chiusura per Dagasso: Genoa battuto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Padova, si attende soltanto l’ufficialità per il passaggio di proprietà

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026