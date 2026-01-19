Nicolini: «Brunori alla Samp con il freno a mano tirato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Intervistato ai microfoni di Telenord, ha commentato l’attuale momento della Sampdoria l’ex blucerchiato, Enrico Nicolini. L’ex tecnico ha analizzato anche la coppia d’attacco Brunori-Coda, definendolo una coppia mal assortita.

«Sia Brunori che Coda hanno giocato col freno a mano – ha dichiarato – ma se per mezz’ora la palla la hanno gli avversari è difficile per un attaccante. Forse sarebbe opportuno provare qualcuno che faccia da trait d’union»

E sulla compia d’attacco della Sampdoria, Nicolini ha aggiunto: «Per me possono anche giocare insieme, però non è una coppia completamente ben assortita. La squadra deve giocare un calcio diverso per produrre gioco»

E sulla possibile soluzione per questa squadra, non ha dubbi: «La Sampdoria ha una carenza di difensori, in tredici partite della nuova gestione in dodici abbiamo preso almeno un gol, il che vuol dire che il modo di stare in campo non porta i suoi frutti. Perché per una volta non provare a giocare a quattro in difesa, un 4-3-1-2 o anche un 4-4-2 che si fa anche in terza categoria»

