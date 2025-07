Venezia, due club di Serie A puntano Idzes

Il Venezia è al lavoro per migliorare il più possibile la sua rosa per l’inizio del prossimo campionato e vuole ottenere una squadra molto competitiva per tornare subito in Serie A. Per fare ciò, però, prima ancora di acquistare, il club veneto dovrà riuscire a trattenere i suoi giocatori migliori.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Lecce e Udinese sarebbero interessati al centrale di difesa dei lagunari Jay Idzes. Il difensore indonesiano è stato un protagonista del Venezia nella passata stagione di Serie B, e per i veneti privarsene potrebbe richiedere un’offerta di almeno 10 milioni di euro. Intanto, Udinese e Lecce starebbero portando avanti i contatti per il difensore classe 2000.