Palermo, settimo giorno di ritiro: Brunori e Di Francesco firmano autografi e fanno foto con i tifosi

Settimo giorno di ritiro per il Palermo a Châtillon. I rosanero sono da poco tornati in campo per la seduta pomeridiana delle 17.30. Poco prima dell’inizio dell’allenamento, sia capitan Brunori che Federico Di Francesco si sono soffermati con i tifosi. I due giocatori hanno ricambiato l’affetto del pubblico palermitano, firmando autografi e scattando foto con i tifosi che hanno percorso tanti km per sostenere la squadra in ritiro

