Mantova, Panizzi verso la Serie C

Si sta lavorando tanto in casa Mantova in questa sessione di calciomercato estivo. Il club biancorosso vuole infatti rendere la rosa più adatta possibile ad affrontare il prossimo campionato di Serie B.

Per fare ciò, oltre che in entrata, il club lombardo sta lavorando anche in uscita. Infatti, secondo quanto riporta TuttoC.com, ci sarebbero alcuni club di Serie C interessati al terzino sinistro Erik Panizzi. Il classe ’94 è infatti finito nel mirino di Novara e Trento. Il difensore sembra non rientrare più nei piani del Mantova, dopo che la passata stagione ha collezionato solamente 5 presenze. Tutto quindi lascia presagire un suo addio in direzione Serie C.