Spezia, corsa a due per Antonucci

Si muove il mercato in uscita dello Spezia. Il club ligure, secondo quanto scritto da Il Secolo XIX, avrebbe iniziato un dialogo con la Reggiana per la cessione di Mirko Antonucci.

L’attaccante ha affrontato la scorsa stagione con la maglia del Cesena ed ha messo a segno 4 reti in 36 presenze in campionato. Il club granata vorrebbe un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento dei playoff.

L’attaccante classe 2000, però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è da tempo anche nel mirino del Bari. Per lo Spezia, la cessione del 24enne dovrebbe comunque essere una priorità. Le prossime settimane sembrerebbero dunque essere decisive per il futuro di Antonucci.