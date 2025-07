Frosinone, UFFICIALE: arriva l’ex rosa Masciangelo

Arriva un nuovo volto a Frosinone. Si tratta dell’ex esterno rosanero Edoardo Masciangelo, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore dei ciociari. Il classe 96 ha disputato la passata stagione tra le fila del Cittadella, con la maglia dei veneti ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno 1 rete proprio contro la formazione rosanero. Il Frosinone si aggiudica quindi un calciatore dalla grande esperienze in questo campionato, Masciangelo ha infatti giocato 124 partite in carriera in cadetteria.

Questa il comunicato ufficiale del club:

“Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Sportiva Cittadella 1973 per l’acquisizione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore, classe 1996, Edoardo Masciangelo.”