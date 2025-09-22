Il Gazzettino: “Udinese, c’è il Palermo per dimenticare il Milan”

UDINE – La disfatta contro il Milan (0-3) ha lasciato ferite profonde in casa Udinese. Una sconfitta imprevista, maturata davanti al pubblico della Dacia Arena dopo un avvio incoraggiante di stagione. Come sottolinea Guido Gomirato sulle pagine de Il Gazzettino Friuli Venezia Giulia, i bianconeri sono apparsi molli sotto tutti i punti di vista, incapaci di opporre resistenza a un avversario che non si aspettava di trovarsi davanti una squadra così fragile.

Il ko brucia anche per le parole di Runjaic: «Rispetto a noi, il Milan è a livello superiore sotto tutti gli aspetti». Una giustificazione che, osserva ancora Guido Gomirato su Il Gazzettino Friuli Venezia Giulia, non regge di fronte al confronto con altre big come l’Inter, battuta in trasferta dai friulani appena due settimane fa.

Gli errori individuali hanno aggravato il quadro. Ehizibue ha sbagliato due volte nel primo tempo, regalando a Pulisic l’occasione del vantaggio. Ma, come ribadisce Guido Gomirato su Il Gazzettino Friuli Venezia Giulia, nessuno può essere esente da colpe: l’Udinese non ha mai tirato in porta, è arrivata seconda su ogni pallone ed è parsa confusa tatticamente. La scelta del 4-4-2 per limitare Fofana e Modric non ha prodotto effetti, generando invece disordine e abbassando il baricentro.

Ora serve una reazione immediata. La trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo arriva al momento giusto, così come il test in Coppa Italia contro il Palermo. «L’Udinese ha tutte le qualità per rialzarsi e farsi perdonare, soprattutto dai tifosi», scrive Guido Gomirato su Il Gazzettino Friuli Venezia Giulia, ricordando che nel calcio si può perdere, ma non è tollerabile arrendersi senza lottare.