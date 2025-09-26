Udinese-Palermo, frattura allo zigomo e al naso per Buksa: domani l’operazione

Settembre 26, 2025

L’Udinese perde Adam Buksa. L’attaccante polacco, uscito malconcio dopo uno scontro di gioco nella gara contro il Palermo, ha riportato la frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali proprie.

Lo ha comunicato il club bianconero con una nota ufficiale: «Udinese Calcio comunica che, all’esito delle valutazioni cliniche, Adam Buksa ha riportato la frattura dello zigomo destro e delle ossa nasali proprie».

Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico già nella giornata di domani. I tempi di recupero verranno valutati successivamente, ma la società fa sapere che Buksa «sarà a disposizione nei prossimi giorni».

