Tuttosport: “Tutino-Avellino. Palermo-Bardi Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di Serie B entra sempre più nel vivo. Come riporta Cristiano Tognoli su Tuttosport, la notizia del giorno è il passaggio ormai definito di Gennaro Tutino dalla Sampdoria all’Avellino. L’attaccante è atteso domani per le visite mediche, mentre l’accordo prevede un riscatto obbligatorio da 1 milione di euro in caso di promozione in Serie A dei biancoverdi.

Intanto, si accende l’asta per Nicholas Bonfanti, rientrato al Pisa dopo il prestito al Bari. Su di lui hanno messo gli occhi Pescara, Catanzaro, Venezia, Carrarese e Mantova: il centravanti è destinato a rimanere in cadetteria.

Il Monza continua a seguire con attenzione Filippo Delli Carri, difensore del Padova, ma i veneti hanno alzato la posta oltre i 600.000 euro messi sul piatto dal club brianzolo. Il Pescara guarda all’Atalanta per rinforzare il centrocampo: nel mirino c’è Federico Zuccon, lo scorso anno tra Juve Stabia e Salernitana.

Il Modena si è inserito nella corsa a Pietro Beruatto del Pisa, inizialmente diretto verso lo Spezia. In casa Padova si valuta il ritorno di Luca Maniero (Cittadella) come secondo portiere al fianco di Fortin.

Tra gli affari conclusi, il Cesena ha ufficializzato James Blesa, attaccante spagnolo di 24 anni, svincolato dopo l’esperienza in Georgia con la Dinamo Batumi. La Juve Stabia ha chiuso per Giacomo Stabile (prestito dall’Inter) e attende l’arrivo di Filippo Reale dalla Roma, dopo la tournée inglese dei giallorossi.

Per il ruolo di secondo portiere, il Palermo – riferisce ancora Tuttosport – si sta orientando su Francesco Bardi, classe 1992, attualmente svincolato. L’ex Reggiana è considerato il profilo giusto per completare il reparto alle spalle del futuro titolare.