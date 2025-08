La Nazione: “Empoli, si insiste per Vasic”

Il centrocampo dell’Empoli resta sotto osservazione in questa fase di costruzione della squadra. Come scrive Simone Cioni su La Nazione, alle spalle dei due titolari designati, Belardinelli e Ignacchiti, il reparto appare numericamente incompleto: al momento ci sono solo i giovani Baralla (classe 2008) e Kaczmarski (2004), oltre all’infortunato Haas, atteso al rientro dopo la rottura del legamento crociato.

Secondo quanto riportato ancora da La Nazione, l’Empoli è alla ricerca di almeno un nuovo innesto per completare la mediana. Il nome più caldo resta quello di Vasic del Palermo. Il centrocampista classe 2003 è un obiettivo concreto del direttore sportivo Roberto Gemmi, ma per il momento il club rosanero non sembra intenzionato a privarsene. L’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, vuole infatti valutarlo fino al termine del ritiro per capire se potrà avere spazio nel progetto tecnico o se sarà meglio mandarlo in prestito.

Come scrive ancora Simone Cioni su La Nazione, nel caso in cui Vasic restasse in Sicilia, l’Empoli potrebbe virare su un altro profilo: quello di Oliver Abildgaard, mediano danese classe 1996, di proprietà del Como e reduce da una stagione in Serie B con il Pisa. Abildgaard, riporta La Nazione, ha una buona esperienza internazionale: ha giocato in Russia con il Rubin Kazan, in Scozia con il Celtic (con cui ha disputato la Champions League), e vanta 52 presenze in cadetteria nelle ultime due stagioni.

Secondo Simone Cioni, il danese risponderebbe meglio alle attuali esigenze tattiche della squadra, offrendo copertura e fisicità in mezzo al campo. Ma attenzione anche agli ultimi giorni di mercato: come evidenzia La Nazione, alcune operazioni potrebbero sbloccarsi solo in extremis, con occasioni oggi fuori portata che potrebbero diventare percorribili a fine agosto.