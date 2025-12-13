Tuttosport: “Palermo-Sampdoria 1-0. Le pagelle”

Vittoria di misura ma dal peso specifico enorme per il Palermo, che supera la Sampdoria al Barbera e conferma il momento positivo con la terza affermazione consecutiva. Una gara intensa, giocata con ordine e personalità, decisa dal guizzo di Le Douaron e gestita con maturità fino al triplice fischio. Nelle pagelle di Tuttosport, firmate da Luigi Butera, emergono le prestazioni di Ranocchia e Bani, pilastri di una squadra che ha ritrovato compattezza e fiducia, mentre Inzaghi guida i rosanero sempre più vicini alla zona promozione.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6

Bereszynski 6 (28’ st Peda 6)

Bani 7

Ceccaroni 6,5

Pierozzi 5,5 (1’ st Diakité 5,5)

Segre 6,5

Ranocchia 7 (28’ st Blin 6)

Augello 6,5

Palumbo 6,5 (21’ st Gomes 6)

Le Douaron 7

Pohjanpalo 6,5

A disp.: Gomis, Bardi, Veroli, Brunori, Corona

All.: Inzaghi 7

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti 6,5

Hadzikadunic 5,5

Abildgaard 5,5

Venuti 6 (47’ st Giordano ng)

Depaoli 6

Conti 5,5 (11’ st Cherubini 5,5)

Henderson 6,5

Benedetti 6 (11’ st Barak 6)

Ioannou 6 (23’ st Ricci 6)

Pafundi 5,5 (23’ st Pedrola 6,5)

Coda 6

A disp.: Krastev, Ravaglia, Ferri, Riccio, Ferrari, Vulikic, Narro

All.: Gregucci 6 (Foti squalificato)

ARBITRO

Pezzuto (Lecce) 6