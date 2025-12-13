Tuttosport: “Palermo-Sampdoria 1-0. Le pagelle”
Vittoria di misura ma dal peso specifico enorme per il Palermo, che supera la Sampdoria al Barbera e conferma il momento positivo con la terza affermazione consecutiva. Una gara intensa, giocata con ordine e personalità, decisa dal guizzo di Le Douaron e gestita con maturità fino al triplice fischio. Nelle pagelle di Tuttosport, firmate da Luigi Butera, emergono le prestazioni di Ranocchia e Bani, pilastri di una squadra che ha ritrovato compattezza e fiducia, mentre Inzaghi guida i rosanero sempre più vicini alla zona promozione.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6
Bereszynski 6 (28’ st Peda 6)
Bani 7
Ceccaroni 6,5
Pierozzi 5,5 (1’ st Diakité 5,5)
Segre 6,5
Ranocchia 7 (28’ st Blin 6)
Augello 6,5
Palumbo 6,5 (21’ st Gomes 6)
Le Douaron 7
Pohjanpalo 6,5
A disp.: Gomis, Bardi, Veroli, Brunori, Corona
All.: Inzaghi 7
SAMPDORIA (3-5-2)
Ghidotti 6,5
Hadzikadunic 5,5
Abildgaard 5,5
Venuti 6 (47’ st Giordano ng)
Depaoli 6
Conti 5,5 (11’ st Cherubini 5,5)
Henderson 6,5
Benedetti 6 (11’ st Barak 6)
Ioannou 6 (23’ st Ricci 6)
Pafundi 5,5 (23’ st Pedrola 6,5)
Coda 6
A disp.: Krastev, Ravaglia, Ferri, Riccio, Ferrari, Vulikic, Narro
All.: Gregucci 6 (Foti squalificato)
ARBITRO
Pezzuto (Lecce) 6