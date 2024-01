Tuttosport: “Palermo, esame tosto a Catanzaro”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara tra Catanzaro e Palermo in programma oggi.

Nel derby del Sud contro il Palermo, il Catanzaro dovrà dimostrare di valere un posto nei playoff , dopo essere stato travolto e ridimensionato dalla Feralpisalò, meno di una settimana fa. «Per me è l’avversario migliore da affrontare, perché potremo provare di aver compreso la lezione degli ultimi, recenti passi falsi. Ma pure di aver capito come rimediare a tutti i problemi che sono emersi», ha spiegato Vincenzo Vivarini, evidentemente colpito dal brusco stop subito in casa del fanalino di coda del campionato. Al Ceravolo arriva un Palermo in salute, scortato da almeno 700 sostenitori rosanero; ma non mancheranno almeno 9.500 tifosi giallorossi.

«La settimana è stata buona, siamo consapevoli del momento che stiamo attraversando e dei cali avuti sul piano della prestazione. Sicuramente è il momento più complicato del campionato e affrontare un avversario di blasone ci dà più forza e motivazioni. Dobbiamo tenere alta la guardia e concedere loro nulla. Mi aspetto una partita diversa rispetto all’andata», ha commentato Vivarini. Prima convocazione per Antonini, arrivato dal Taranto e per Petriccione, prelevato dal Crotone. Hanno salutato Katseris, passato al Lorient per 2,7 milioni di euro e Krastev, tornato alla Fiorentina e girato alla Feralpisalò. Pure Krajnc è dato in partenza (piace al Cosenza e in Ligue 1), in attacco potrebbe arrivare Luca Moro, ma al momento Vivarini punta forte su Biasci e Iemmello. Fuori per infortunio Ghion.

QUI PALERMO Un blitz per restare attaccati al treno della promozione diretta e per vendicare la sconfitta dell’andata che lasciò ferite profonde. Doppio obiettivo per il Palermo che fuori casa non fa festa da inizio ottobre, quando vinse a Modena.

I rosanero ci riprovano a Catanzaro, contro una squadra che qualche mese fa banchettò al Barbera, impartendo una sonora lezione alla squadra di Corini. «Il loro secondo gol arrivò su un angolo a nostro favore – ricorda il tecnico – e nel successivo quarto d’ora abbiamo sofferto molto. E’ anche vero che dopo siamo ripartiti bene, con una grande prestazione a Parma. Il Catanzaro è la sorpresa di questo campionato. Viene da un percorso importante in C e sta confermando tutte le sue qualità in un campionato superiore. Serviranno attenzione e sacrificio. Se vogliamo vincere, dobbiamo metterci qualcosa in più di loro». Brunori è squalificato, al suo posto Soleri. In mediana ballottaggio fra Henderson e Ranocchia, poi spazio agli stessi che hanno battuto il Modena. In panchina Diakité che è appena arrivato dalla Ternana e ha firmato fi no al 2028.