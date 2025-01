Tuttosport: “Bari in pole per Gaston Pereiro, ma attenzione al Rapid Bucarest”

Secondo Tuttosport, il Bari è in pole position per assicurarsi Gaston Pereiro, trequartista uruguaiano seguito già in estate. Tuttavia, il principale rivale nella trattativa è il Rapid Bucarest, che rappresenta una minaccia concreta.

Anche Salernitana e Cosenza hanno mostrato interesse, ma il Bari punta a sfruttare i buoni rapporti con il Genoa, da cui sta trattando anche Alessandro Marcandalli, per rafforzare ulteriormente la squadra.