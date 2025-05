Tragedia a Palermo: 73enne cade con la bici sui binari del tram e perde la vita

Una caduta con la bici elettrica sui binari del tram costa la vita ad Antonino Mario D’Anci, uomo palermitano di 73 anni. L’anziano stava percorrendo la strada e poi, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente. L’uomo è stato è trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, ricoverato tuttavia in condizioni così critiche che i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, si pensa che la bicicletta sia stata bilanciata dalle rotaie del tram e l’ipotesi potrebbe essere confermata successivamente con accertamenti più dettagliati.

