Padova, Andreoletti: «Ieri ero a Cittadella per conoscere meglio la B. Futuro? Valuterò con calma»

In vista della partita di Supercoppa Serie C contro l’Avellino, il tecnico del Padova, Matteo Andreoletti, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa sia sulla promozione in Serie B, ottenuta la scorsa settimana, sia sul suo futuro:

«All’inizio c’era scetticismo, ed era giusto così. Non sono arrivato da allenatore top della categoria, ma ho sempre detto di voler meritarmi ogni giorno questa panchina, e credo di averlo fatto. La cosa difficile adesso è non farsi influenzare troppo dalle belle parole. Serve sempre lucidità. Ieri ero a Cittadella a vedere la Serie B, volevo iniziare a conoscere questa nuova categoria. Ho un altro anno di contratto, ci troviamo bene, ma nei prossimi giorni faremo delle valutazioni con calma. L’Avellino è una squadra completa in tutti i reparti. Con Biancolino hanno fatto un filotto di vittorie incredibile, e il loro attacco è formidabile, forse irripetibile in Serie C».