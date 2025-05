Avellino in Serie B, il ds Aiello: «Abbasseremo l’età media senza stravolgere la rosa»

Dopo la vittoria del Girone C di Serie C, l’Avellino pensa a pianificare le strategie per la prossima stagione in Serie B. Il direttore sportivo Mario Aiello, ospite della trasmissione “Focus C”, su Ottochannel, ha rilasciato le seguenti parole, raccolte da TuttoAvellino.it, in vista della partita di Supercoppa Serie C contro il Padova:

«Stiamo chiudendo con gli ultimi impegni della stagione. Raggiungendo la B nel mese di aprile sarebbe un peccato non sfruttare il fatto di muoversi in anticipo. Bisogna sedersi e capire quali sono gli obiettivi per la prossima stagione, sedersi con l’allenatore e capire il modulo e le caratteristiche dei calciatori che vogliamo andare a prendere e poi ci possiamo muovere. Qualche situazione già la stiamo sondando per farci trovare pronti. Ci sarà sicuramente un abbassamento dell’età media della squadra. Andare a stravolgere squadre vincenti non va bene, sicuramente verrà confermato il più possibile il blocco che ci ha fatto vincere».

«Abbiamo dei vincoli – afferma Aiello – dovuti alle regole, abbiamo 26 over in rosa, dobbiamo scendere a 18 e poi far uscire altro per poter acquistare calciatore di categoria. Biancolino sta dimostrando coi fatti che può allenare in qualsiasi categoria. Stadio? Si viaggia su due terreni differenti, uno per la costruzione del gruppo squadra e poi ci sono aspetti che vanno al di là della mia sfera. Il tema è gestito dalla società, noi speriamo che i lavori vengano fatti per partire il campionato ad Avellino».