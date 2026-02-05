“Torneremo grandi, torneremo in A”: il messaggio social di Dennis Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
file2 - 2026-02-05T194414.081

Dennis Johnsen, il nuovo acquisto del Palermo, ha voluto condividere un messaggio pieno di speranza e determinazione con i suoi tifosi attraverso una storia su Instagram. Nella foto, la sua bambina sorride felice mentre tiene in mano una maglietta con scritto “Torneremo grandi, torneremo in A”. Il messaggio, semplice ma carico di significato, è un segno di fiducia nel futuro del Palermo, con il sogno di riportare il club in Serie A.

