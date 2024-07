TMW: “Reggiana, in chiusura per Distefano della Fiorentina”

LA Reggiana si muove sul mercato in chiave entrata. Secondo Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, la Reggiana da tempo è sulle tracce di due giovani che si sono messi in mostra nella passata Serie B con la maglia della Ternana come il difensore Lorenzo Lucchesi e l’attaccante Filippo Distefano.

Il club sarebbe molto vicino a chiudere per il duttile attaccante classe 2003 che nella passata stagione ha segnato sette reti in 34 presenze totali in rossoverde.