Lega-FIGC, è scontro: Serie A impugna la delibera sui pesi elettorali

Come riporta l’ANSA, la Lega Serie A ha deciso di impugnare, con una votazione all’unanimità durante l’assemblea in corso a Milano, la delibera con cui il Consiglio Figc ha deciso di confermare i pesi tra le varie componenti per l’elezione del prossimo presidente federale, in programma il 4 novembre.

Secondo il regolamento approvato, infatti, le varie componenti federali avranno il seguente peso nelle elezioni:

Serie A: 12%

Serie B: 5%;

Lega Pro: 17%;

Dilettanti: 34%;

Calciatori: 20%;

Allenatori: 10%;

Arbitri: 2%