Corriere dello Sport: “Blin rompe con il Lecce. Fermento attorno a Retegui. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Como ha deciso di puntare anche su un centrocampista italiano. Così, dopo i contatti con Stefano Sensi (28) che è tornato prepotentemente nel mirino del Monza, i lariani hanno ripreso le discussioni per Fabio Miretti (20), in ritiro con la sua Juventus in Germania, ma ancora sui taccuini di tante società tra cui Parma, Monza. Sempre i ducali stimano molto Gianluca Gaetano (24), ma il centrocampista del Napoli resta più vicino al Cagliari che, dopo il prestito della passata stagione, vuole riprenderlo a titolo definitivo. E questa è un’opzione molto gradita pure al giocatore, non solo perché si è trovato bene in Sardegna. Dopo le avventure di passaggio a Cremona e Cagliari, Gaetano ha infatti voglia di avere una situazione più definita.

SANCHEZ DECIDE. Arriva la settimana cruciale per il futuro di Alexis Sanchez (35). L’Udinese sente di aver fatto il massimo presentando una proposta adeguata e resta in attesa di una risposta del cileno, svincolato da giugno. Il Marsiglia, poi, non ha ancora affondato: e questo stallo rappresenta una sorta di assist per i bianconeri intenzionati a fare un regalo ai tifosi. Dopo Mattia Viti (22) e Lorenzo Colombo (22), l’Empoli non interrompe invece i dialoghi con il duttile attaccante esterno Rigoberto Rivas (25), che ha ricevuto tante offerte pure dalla B e piace molto al Pisa.

DOPPIETTA A CENTROCAMPO. Passiamo a Bergamo, dove l’Atalanta non cambia obiettivi per la mediana: il danese del Celtic Matt O’Riley (23) e Marco Brescianini (24), molto stimato anche dal ds del Napoli Giovanni Manna, sono infatti i preferiti della dirigenza nerazzurra. Ricordiamo che per il primo c’è ancora una differenza economica tra la richiesta (25) e l’offerta (18), ma i contatti continuano con l’obiettivo di ridurre le distanze. Le qualità del calciatore abbinate alla sua ottima vena realizzativa hanno stregato gli emissari nerazzurri, che quindi vogliono evitare di perderlo in questa sessione di mercato. Il Frosinone, invece, non scende dai 10-12 milioni stabiliti per l’ex Milan Brescianini, considerando che il 50% della vendita spetterà proprio ai rossoneri. Non siamo ancora entrati nella fase calda dell’operazione, ma presto potrebbe esserci l’accelerazione definitiva.

Capitolo Lecce. Alexis Blin (27) ha rotto con i giallorossi e si è promesso al Palermo, che ha garantito al Lecce circa 1 milione di euro per il suo cartellino. Proseguono, poi, i contatti tra i salentini e l’entourage del belga Dennis Praet (30). Nel mirino anche dell’Anderlecht, il centrocampista ha dato priorità all’Italia perché vorrebbe tornare in A dopo le esperienze di Torino e Samp. I costi dell’operazione sono però ritenuti ancora elevati e servirà un altro pò di tempo per abbassarli. Intanto, il Genoa non molla Nikola Krstovic (24) per il post Mateo Retegui (25): quest’ultimo è stato accostato a diverse società, tra cui la Juventus, e viene valutato dai rossoblù sui 25 milioni di euro. Pillola finale. L’obiettivo di Hans Nicolussi Caviglia (25) non cambia: rimanere alla Juve ed affermarsi in bianconero. Ma il mercato attorno a lui continua a muoversi con Venezia e Parma attente osservatrici delle evoluzioni.